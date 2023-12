Jaar voorwaardelijk voor man uit Lendelede die seksuele berichten en foto’s geslachtsdeel naar minderjarige meisjes stuurde

B.G. (41) uit Lendelede is veroordeeld tot een jaar cel met probatie-uitstel voor verschillende zedenfeiten. De man werd betrapt met kinderporno, maar stuurde enkele jaren geleden ook ongepaste berichten en foto’s naar jonge meisjes.

“Het waren expliciete seksuele berichten over seksuele handelingen en foto’s van zijn geslachtsdeel”, vertelde de advocaat van een van de burgerlijke partijen. Het meisje is intussen meerderjarig, maar was 11 toen ze gecontacteerd werd door B.G. (41) uit Lendelede. Jaren geleden nam hij contact op met verschillende minderjarige meisjes uit onder meer Menen en Wevelgem. “Hij zocht hen stelselmatig op via Messenger en stuurde hen allen dezelfde berichten en foto’s”, aldus de procureur. “Hij vroeg daarbij ook hun leeftijd, dus hij wist dat ze jonger dan 14 jaar waren.”

Betrapt met kinderporno

De feiten dateren van jaren geleden, maar de beklaagde moest zich er nu pas voor verantwoorden nadat hij ook met kinderporno werd betrapt. Na een huiszoeking werden er op verschillende gegevensdragers illegale afbeeldingen gevonden. Het parket vorderde een celstraf van een jaar en een boete van 2.000 euro, beiden met probatie-uitstel.

De man betwistte de feiten niet en ondergaat intussen therapie voor zijn probleem. Hij werd nu veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en een boete van 2.000 euro met probatie-uitstel. Hij wordt ook voor 10 jaar ontzet uit zijn rechten. Een van zijn slachtoffers krijgt 1.000 euro schadevergoeding, haar vader 500. (JD)