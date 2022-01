Jaar met uitstel gevorderd voor sociale dumping in de bouwsector

Een 59-jarige Oekraïner heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor sociale dumping in de bouwsector. Mykhailo S. gebruikte een Pools postbusbedrijf om in België geen sociale bijdragen te moeten betalen. Het arbeidsauditoraat vorderde een jaar gevangenisstraf met uitstel en bijna 130.000 euro verbeurdverklaring.

De inspectiediensten stelden op 27 november 2019 vast dat vijf arbeiders aan de slag waren op een werf in Koksijde. Vier Oekraïners bleken via een Pools bedrijf illegaal tewerkgesteld te zijn in ons land.

Valse attesten

Bovendien werden valse attesten van de Poolse sociale zekerheid voorgelegd. Ondanks de betrapping bleek zaakvoerder Mykhailo S. op dezelfde manier werken. In totaal waren dertien werknemers via die postbusconstructie voor hem aan de slag.

Het arbeidsauditoraat legde uit dat de beklaagde 97.000 euro sociale bijdragen ontdoken heeft. De arbeiders hadden ook volgens de Belgische loonnormen betaald moeten worden. In totaal kregen ze daardoor 28.000 euro te weinig.

Boete

In eerste instantie eiste arbeidsauditeur Sofie Heyndrickx voor S. en zijn bedrijf respectievelijk 62.400 en 312.000 euro boete.

Volgens de verdediging wist de beklaagde eigenlijk niet dat de attesten van de Poolse sociale zekerheid vals waren. Zijn personeel zou zelf de bewuste documenten geleverd hebben.

Celstraf met uitstel

Anderzijds beseft de Oekraïner dat hij in de fout ging. Daarom is hij momenteel als werknemer aan de slag. Na een voorzet van de rechter vroeg de verdediging om een celstraf met uitstel, in plaats van een geldboete. Ook de vordering van de arbeidsauditeur werd uiteindelijk aangepast.

De rechter doet uitspraak op 11 februari.