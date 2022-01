Jaar cel voor zwartwerk en mensenhandel in carwash in Menen

Een 62-jarige Pakistaan uit Kortrijk is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf voor zwartwerk, illegale tewerkstelling en mensenhandel. Een werknemer van zijn carwash in Menen kreeg amper 2,7 euro per uur betaald. Het arbeidsauditoraat had 18 maanden cel gevorderd.

Bij een controle in een handcarwash in Menen op 13 februari 2021 bleken twee werknemers niet gemeld bij de sociale zekerheid.

Bestuurlijke sluiting

Na een korte bestuurlijke sluiting werden bij een nieuwe controle op 24 februari dezelfde inbreuken vastgesteld. Een van de werkkrachten verbleef bovendien illegaal in België en mocht dus überhaupt niet werken.

Volgens het arbeidsauditoraat wees het onderzoek uit dat twee mensen uit Afghanistan en Iran het slachtoffer werden van mensenhandel door economische uitbuiting. Ze zouden door de beklaagde gerekruteerd zijn in een asielcentrum.

2,7 euro per uur

Het ene slachtoffer kreeg 2,7 euro per uur betaald, terwijl zijn collega eigenlijk enkel voedsel kreeg. Arbeidsauditeur Sofie Heyndrickx merkte op dat ze door de vrieskou ook in mensonwaardige omstandigheden moesten werken.

De verdediging pleitte dat Hussain A. altijd eerlijk en hard gewerkt heeft. Volgens zijn advocaat werden ook nooit problemen vastgesteld in zijn nachtwinkel in Deerlijk en in zijn tabakszaak in Kortrijk.

Naar eigen zeggen had de beklaagde zijn personeel nog niet gemeld bij de RSZ, omdat hij niet wist hoeveel klanten hij na de tweede verplichte coronasluiting mocht verwachten.

Burgerrechten kwijt

Voor mensenhandel werd tevergeefs de vrijspraak gevraagd. A. beweert dat een ander personeelslid met de twee nieuwe werknemers op de proppen kwam, maar dat hij zelf van hun precaire situatie niet op de hoogte was.

De rechter veroordeelde de beklaagde uiteindelijk tot een jaar effectieve celstraf en een boete van 16.000 euro. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Na de uitspraak gaf A. onmiddellijk aan dat hij beroep wil aantekenen tegen het vonnis.