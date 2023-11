Jaar cel voor veertiger die Brugse crèche binnendrong en kinderbedje in brand stak: “Hij herinnert zich niets meer”

In april vorig jaar moest kindercrèche De Sprankel in Sint-Andries, bij Brugge, een week de deuren sluiten nadat er een kinderbedje in brand werd gestoken. Bloedsporen leidden de speurders naar Steven V. (42), die nu een jaar effectieve celstraf krijgt. De Bruggeling herinnert zich naar eigen zeggen niets meer van de feiten.

In april vorig jaar moest kindercrèche De Sprankel in Sint-Andries een week de deuren sluiten nadat er een kinderbedje in brand werd gestoken. Bloedsporen leidden de speurders naar Steven V. (42), die nu een jaar effectieve celstraf krijgt. De Bruggeling herinnert zich naar eigen zeggen niets meer van de feiten.

In de nacht van zondag 10 op maandag 11 april vorig jaar drong Steven V. de basisschool Sint-Lodewijkscollege en de bijhorende crèche Sprankel in Sint-Andries binnen. De 42-jarige Bruggeling ging aan de haal met een tablet en stak – bizar genoeg – ook een kinderbedje in brand op de eerste verdieping. Dit veroorzaakte behoorlijk wat schade.

Bloedsporen

Bloedsporen op de trap leidden de speurders naar de dader. En hoewel zijn DNA matchte met dat van het gevonden bloed, ontkende V. de feiten aanvankelijk in alle talen. “Ik kan mij daar niets meer van herinneren”, verklaarde hij. “Ik parkeer in die buurt wel vaak mijn wagen als Club Brugge moet voetballen. En die avond moesten ze spelen (tegen KV Mechelen, red.).”

Hoe zijn bloed dan in de crèche terechtkwam? “Het moet mijn tweelingbroer geweest zijn”, beweerde hij. Een grove leugen, volgens het openbaar ministerie. “De beklaagde scheelt een jaar en twee weken met zijn broer”, stelde procureur Fauve Nowé. “Dat bloed was dus wel degelijk van hem. Bovendien stemt zijn uiterlijk helemaal overeen met de beschrijving die een getuige gaf.”

Drank en drugs

V. liep eerder al zeven correctionele veroordelingen op, onder meer voor diefstal met geweld. Op zijn proces ging hij alsnog tot bekentenissen over. De verdediging drong tevergeefs aan op een werkstraf. “Hij herinnert zich nog altijd niets van deze weinig sympathieke feiten”, pleitte meester Pieter Vandermeersch. “Drank en drugs lagen aan de basis en mijn cliënt schaamt zich diep. Nu gebruikt hij geen drank en drugs meer.” (AFr)