Jaar cel voor twintiger uit Menen na agressie tegen buschauffeur en politie

Een 29-jarige man uit Menen sloeg een buschauffeur in elkaar, schopte en beet enkele agenten en stampte zelfs de deur van de combi kapot. Hij krijgt een jaar cel en 800 euro boete en loopt daarmee al zijn veertiende veroordeling op.

Ondanks zijn jonge leeftijd, was K.L. duidelijk al goed gekend bij de politie en het gerecht. “Sinds zijn meerderjarigheid liep hij minstens één veroordeling per jaar op”, merkte de procureur op tijdens het proces.

Stoppen slaan door

Op 1 september dit jaar werd hij plots agressief op de bus. De chauffeur moest het ontgelden, net als een passagier die wou tussenkomen. De politie kwam ter plaatse maar K.L. was niet te kalmeren. “Ze moesten hem met vier man naar de combi begeleiden”, zei de advocaat van de agenten.

“Hij schopte, sloeg en spuwde een van mijn cliënten in het gezicht. Die kreeg wat speeksel binnen en wacht nog op een bloedonderzoek om te weten of hij geen ziektes opliep. Alle agenten liepen diverse verwondingen op. Eén kreeg een kopstoot op zijn neus en zijn gelaat had alle kleuren van de regenboog. Een andere liep een lelijke bijtwonde op.”

Begeleiding

De advocaat van K.L. vroeg om begeleiding voor zijn alcoholprobleem, de rode draad doorheen zijn strafblad. L. schond in het verleden echter al vaker zijn voorwaarden en krijgt daarom nu een effectieve straf.