Jaar cel voor Torhoutse fietsendief die sloten forceerde met … koffielepels

Een 58-jarige Torhoutenaar heeft voor de Brugse rechtbank een jaar celstraf gekregen voor fietsdiefstallen. Opmerkelijk: B.D. prutste de sloten naar eigen zeggen open met koffielepels.

Op 9 juli vorig jaar veroorzaakte de toen dakloze beklaagde problemen in Ichtegem. Hij verbleef er in een garage van een leegstaande woning en weigerde te vertrekken. De politie trof ter plaatse twee fietsen aan. Die bleken gestolen aan de stations in Torhout en Oostende.

Resem aan fietsdiefstallen

In oktober werd B.D. in Brugge opnieuw met een gestolen fiets betrapt. De tweewieler was beladen met tassen. Amper vier dagen later werd de man in Brugge alwéér tegengehouden met een gestolen fiets. Toen de politie hem duidelijk maakte dat ze die aan de rechtmatige eigenaar terug zouden bezorgen, maakte dat weinig indruk op de Torhoutenaar. “Doe maar, ik ga toch direct een andere pakken”, stelde hij.

Bij z’n laatste betrapping had B.D. vier koffielepels op zak. De man verklaarde dat hij die gebruikte om fietssloten te forceren. Op zijn proces kwam B.D. zich zonder advocaat verdedigen. “Ik heb niets te zeggen”, was het enige wat hij kwijt wou. De man werd in het verleden al twee keer veroordeeld voor diefstal. (AFr)