Jaar cel voor stuntelige inbreker uit Brugge die van ladder viel

Een 44-jarige Bruggeling is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf voor een mislukte inbraakpoging. Nico M. kwam op een klunzige manier ten val toen hij met een ladder over een muur wilde klimmen.

Een getuige zag hoe de beklaagde in de vroege ochtend van 24 maart 2022 een ladder op de voetsteun van zijn brommer had geplaatst. Nico M. probeerde zo over de muur van een woning in de Sint-Amandsstraat in Brugge te klimmen, maar dat liep niet goed af. Even later hoorde de getuige immers hoe de inbreker ten val was gekomen. Bij zijn arrestatie bleek hij onder andere in het bezit van een bivakmuts en drie koevoeten. Door de val van de ladder moest de beklaagde naar het ziekenhuis overgebracht worden.

Het openbaar ministerie merkte op dat Nico M. absoluut niet aan zijn proefstuk toe was. In totaal werd hij in het verleden zelfs al 44 keer veroordeeld. In die omstandigheden vorderde procureur Lore Lust een jaar effectieve celstraf.

De beklaagde leidt volgens de verdediging een leven in de marginaliteit. “Eigenlijk is die man een sukkelaar, die vandaag te bang was om te komen”, aldus meester Jan Dekersgieter. De advocaat legde uit dat zijn cliënt in totaal al 33 maanden cel heeft openstaan, terwijl alle straffen boven de drie jaar worden uitgevoerd. Daarom stelde meester Dekersgieter tevergeefs voor om deze keer hoogstens drie maanden effectieve celstraf uit te spreken. Door zijn strafblad kon M. sowieso geen straf met uitstel meer krijgen. (Belga)