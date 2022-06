Jaar cel voor stuntelige inbreker die van ladder valt en in ziekenhuis belandt

Een 44-jarige Bruggeling met een ellenlang strafblad heeft voor de Brugse rechtbank een jaar cel gekregen voor een stuntelige inbraakpoging die hem in het ziekenhuis deed belanden.

In de vroege ochtend van 24 maart plaatste N.M. in de Sint-Amandsstraat in Brugge een ladder op de voetsteun van zijn bromfiets om over een tuinmuur te klimmen. Met zijn bivakmuts, drie koevoeten en twee paar handschoenen was de Bruggeling helemaal klaar om zijn slag te slaan, maar hij had het geluk niet aan zijn zijde. De man kwam zwaar ten val en belandde in het ziekenhuis waar hij een operatie onderging. Sindsdien behelpt hij zich met krukken.

N.M. ontkende aanvankelijk dat hij op dievenpad was, maar op zijn proces betwistte hij de feiten niet langer. De man heeft al 44 veroordelingen op zijn strafregister. Advocaat Jan Dekersgieter vroeg tevergeefs om de celstraf te beperken tot drie maanden. “Mijn cliënt is een sukkelaar die leeft van een ziekte-uitkering”, pleitte hij. “Hij verzamelde al 33 maanden cel en als er daar nog vier bijkomen zal hij effectief mogen gaan zitten.” (AFr)