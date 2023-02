Jaar cel voor Oostendse twintiger die bankkaart uitleende aan phishingbende

Een 25-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank één jaar effectieve celstraf gekregen voor zijn rol als geldezel of money mule voor een phishingbende.

M.H. werd begin vorig jaar gecontacteerd door het Snapchat-account Snel geld verdienen. Achter het account schuilde een phishingbende die hem vroeg om op zijn naam een bankrekening te openen en vervolgens de kaart en pincode ter beschikking te stellen. In ruil zou de twintiger een financiële beloning krijgen.

De Oostendenaar ging in op het voorstel. Niet veel later werd op de rekening 2.412 euro gestort die de bende afhandig had gemaakt bij een slachtoffer. Het geld werd meteen weer afgehaald, maar er bleef 192 euro staan als beloning voor M.H. De twintiger probeerde het geld in de bank af te halen, maar ving toen bot. De twintiger kwam niet opdagen voor zijn proces. (AFr)