Jaar cel voor moordverdachte die buschauffeur tot drie keer toe met de dood bedreigde in Oostende

De dertiger die verdacht wordt van de moord op de Oostendse weduwe Marleen V.L. (64) heeft voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor doodsbedreigingen aan het adres van een buschauffeur.

Op 28 november vorig jaar wou Elvir S. (33) samen met zijn gezin de bus nemen in Oostende. Maar omdat ze geen geldig vervoersbewijs voor konden leggen, weigerde de chauffeur te vertrekken. Het kwam tot een hevige discussie, waarbij S. de chauffeur tot drie keer toe met de dood bedreigde. “Ik ga je vermoorden als je iets tegen mijn kinderen zegt of als ik je nog eens tegenkom”, riep de Oostendenaar.

Banale discussie over kinderwagen

Volgens de verdediging lag een banale discussie over de kinderwagen aan de basis van de feiten. “Mijn cliënt moest vooraan instappen, en zijn vrouw achteraan met de kinderwagen”, pleitte meester Sarah-Ann Reynaert. “De buschauffeur sprak ook zijn kinderen aan en dat is bij hem in het verkeerde keelgat geschoten. Nu heeft hij spijt van zijn reactie.”

De buschauffeur kreeg dinsdag 500 euro schadevergoeding toegekend. De man beweerde dat S. hem ook sloeg, maar het parket vervolgde de Noord-Macedoniër enkel voor de bedreigingen.

Momenteel in cel op verdenking van moord

Elvir S. kreeg eerder al werkstraffen, probatievoorwaarden en straffen met uitstel opgelegd. Hij zit momenteel in de cel op verdenking van moord op de Oostendse weduwe Marleen V.L. (64). Op 21 maart werd haar lichaam ontdekt in een gracht in het Zeeuwse grensdorp Koewacht. De vrouw is een kennis van Elvir S., die na seining werd ingerekend op de luchthaven van Düsseldorf. (AFr)