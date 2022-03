Jaar cel voor mensenhandel in de transportsector

De zaakvoerder van enkele transportbedrijven is door de Brugse correctionele rechtbank bij verstek veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf voor mensenhandel en sociale dumping. Peter V. (47) liet de buitenlandse chauffeurs in mensonwaardige omstandigheden bivakkeren op een parking in Zeebrugge. Het arbeidsauditoraat had 18 maanden cel gevorderd.

Arbeidsauditeur Evi De Clercq legde uit dat de beklaagde absoluut niet aan zijn proefstuk toe was. In 2018 werd hij door het Gentse hof van beroep al tot acht maanden cel veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Bij meerdere controles tussen 2015 en 2018 bleek volgens het arbeidsauditoraat dat Peter V. nog steeds gebruikmaakte van postbusfirma’s in Polen en Bulgarije. Alle activiteiten van de transportbedrijven speelden zich immers in België af. Met behulp van de constructie kon de beklaagde de Belgische minimumlonen en sociale bijdragen omzeilen.

Economische uitbuiting

Daarnaast moest V. zich verantwoorden voor mensenhandel door economische uitbuiting van zes slachtoffers. In het vorige dossier verbleven de chauffeurs tijdens hun weekendrust meestal in een loods, terwijl ze nu zelfs gewoon op een parking in Zeebrugge moesten bivakkeren. Uit een Frans proces-verbaal zou ook blijken dat de beklaagde geweld gebruikte tegen een werknemer.

De rechter veroordeelde Peter V. uiteindelijk tot een jaar effectieve gevangenisstraf en een verbeurdverklaring van bijna 82.000 euro. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. De beklaagde, die zelf in Bulgarije zou wonen, liet verstek gaan voor zijn proces.