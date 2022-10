Jaar cel voor man uit Veurne die katjes ruilt voor grote cannabisplant en drugs laat rondslingeren

Een 36-jarige man uit Veurne heeft van de strafrechter één jaar effectieve celstraf gekregen voor het bezit en de verkoop van cannabis. Tijdens de huiszoeking werden in zijn slordige woning overal plukjes cannabis gevonden terwijl zijn achtjarige plusdochter er speelde. De man was ook in het bezit van een grote cannabisplant. “Die heb ik gekregen in ruil voor twee katjes”, sprak hij.

De man werd op eerder toevallige wijze vorig jaar op 3 juli betrapt. De politie van Veurne had hem aan de kant gezet voor een verkeerscontrole omdat er op zijn achterbank een joekel van een cannabisplant stond. Iedereen kon die vrij zien. “Ik heb die gekregen”, verklaarde J.B. “Ik heb ze geruild voor twee jonge katjes die ik op overschot had. Het was een soort betaalmiddel.”

Bij de verkeerscontrole moest J.B. ook een speekseltest ondergaan waarbij bleek dat hij cannabis en ketamine had gebruikt. “Er volgde dus meteen een huiszoeking bij de man”, sprak de procureur. “Er werd anderhalve gram cannabis gevonden en 22,2 gram speed. Maar hoe de woning er bij lag, maakte alles nog erger.”

Drugs naast knutseldoos achtjarig meisje

Het huis waarin J.B. en zijn partner leefden was nogal slordig. “Overal lagen restjes drugs of peuken van joints”, vervolgde de procureur. “Het ergerlijke is dat die in een kast zaten naast een doos met het knutselmateriaal van het achtjarig plusdochtertje van de man. Hij wordt dus ook vervolgd voor de verzwarende omstandigheid van het bezit van drugs in het bijzijn van een minderjarige. Bovendien zijn er ook aanwijzingen van verkoop.” De man kreeg er nu één jaar effectieve celstraf voor. Het is immers ook niet de eerste keer dat hij voor drugs veroordeeld werd. (JH)