Jaar cel voor klappen aan vriendin in Kortrijk, eigen moeder dringt aan op klacht: “Dien klacht in. Hij is een monster”

Hij gaf zijn vriendin een kopstoot en sloeg haar een neusbreuk maar was bovendien niet aan zijn proefstuk toe. Daarom kreeg een 27-jarige man uit Kortrijk één jaar effectieve celstraf. “Dien klacht in, mijn zoon is een monster”, kreeg het slachtoffer een opmerkelijk bericht van haar schoonmoeder.

Begin 2022 trok Jarne W. in bij z’n vriendin in Kortrijk. Op 9 maart had hij zwaar gedronken en ontstond er ruzie. De vrouw wilde niet dat haar dochtertje van 3 daar getuige van was en stopte haar vlug in bed. Daarop vroeg ze haar partner om kalm te zijn. De man gooide echter een fles wodka op de grond en weigerde de woning te verlaten, zoals zijn vriendin hem vroeg. In de plaats gaf hij haar een kopstoot. De vrouw viel neer, W. boog zich voorover en gaf haar nog eens drie vuistslagen in het gezicht. Gevolg: een neusbreuk en veel bloed.

Een vriend van het koppel was getuige van het zinloos geweld. Ook hij reageerde opgelucht toen W. uiteindelijk vertrok. Zijn vriendin was zo bang dat hij zou terugkeren, dat ze prompt de voordeur barricadeerde met een kast. Nadien kreeg ze een bericht van zijn moeder. “Dien asjeblieft klacht in tegen mijn zoon, zodat er niet nog meer slachtoffers vallen. Hij is een monster”, stond er letterlijk te lezen. Volgens haar advocate Floor Ameye lijdt de jonge moeder nog altijd fel onder de feiten. “Ze heeft haar vertrouwen in mannen compleet verloren, heeft schrik voor haar dochtertje en schaamt zich ook over wat er is gebeurd, hoewel zij het slachtoffer is.” De vrouw kreeg een schadevergoeding van 4.730 euro toegekend. (LSi)