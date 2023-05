Jaar cel voor jeugdvoetbaltrainer (55) die door tiener in val werd gelokt met seksdate in Oostende

Een 55-jarige jeugdvoetbaltrainer uit Beveren-Waas heeft voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor grooming. Opmerkelijk: de vijftiger werd geklist nadat hij door een tiener naar Oostende werd gelokt, zogezegd voor een seksdate met een twaalfjarige. Naar eigen zeggen wilde J.D. de jongen “enkel een luisterend oor bieden”. De rechtbank beval maandag zijn onmiddellijke aanhouding.

Na maanden chatten wist een toen vijftienjarige jongen in het voorjaar van 2021 jeugdvoetbaltrainer J.D. (55) te overhalen voor een seksdate aan het Stationsplein in Oostende. J.D. woonde toen in de badstad en was ook trainer van een jeugdvoetbalploeg uit Zandvoorde bij Oostende.

Vals Facebookprofiel

De vijftienjarige jongen, die bevriend was met een van de spelers, had via een vals Facebookprofiel van een twaalfjarig jongetje contact gezocht met J.D. Toen die laatste op de plaats van de afspraak arriveerde, wachtte niet het jongetje, maar wel enkele oudere tieners de man op. Ze confronteerden hem met zijn gedrag en verwittigden de politie.

Seksueel getinte gesprekken

J.D. werd opgepakt en belandde achter de tralies. Naar eigen zeggen wou hij het jongetje enkel een luisterend oor bieden, maar het openbaar ministerie hechtte daar geen geloof aan. “Hun chatgesprekken waren duidelijk seksueel getint”, stelde procureur Christophe Bergez tijdens de pleidooien. “Het fictieve jongetje stelde voor om hem oraal te bevredigen.” J.D. hield vol heteroseksueel te zijn, maar onderzoek van zijn gsm wees wel degelijk op een seksuele voorkeur voor jonge mannen. Hij gaf uiteindelijk ook toe dat hij seks had met mannen.”

Coach van meisjesteam

Een viertal maanden na zijn arrestatie kwam J.D. vrij onder voorwaarden. Die werden op een bepaald moment evenwel niet meer verlengd en volgens de procureur ondernam J.D. sinds april vorig jaar opnieuw pogingen om als jeugdvoetbaltrainer aan de slag te gaan. “Hij coachte zelfs een tijdje een meisjesteam uit de streek van Mechelen”, aldus Bergez, die een strenge straf vroeg. Hij verwees daarbij naar de 23 eerdere veroordelingen van J.D.

De man uit Beveren-Waas is altijd blijven ontkennen dat het een afspraak was voor seks. “Hij wou die jongen enkel helpen”, stelde advocaat Mathieu Langerock. “Die jongen drong zélf aan op het contact en mijn cliënt voelt zich er dan ook ingeluisd.”

De rechtbank hechtte evenwel geen geloof aan die uitleg en veroordeelde J.D. tot een jaar effectieve celstraf. De rechtbank beval bovendien zijn onmiddellijke aanhouding. (AFr)