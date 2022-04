Jaar cel voor hand- en spandiensten aan ‘takeaway voor verdovende middelen’

Een 38-jarige Oostendenaar met een ellenlang strafblad heeft in beroep een jaar cel gekregen voor hand-en-spandiensten aan een Nederlandse drugsbende.

Het gerecht kwam de bende in 2019 op het spoor toen er informatie binnenkwam dat Nederlanders van Noord-Afrikaanse origine plaatselijke loopjongens inschakelden om cocaïne en heroïne aan de man te brengen in Oostende.

De bende opereerde vanuit Maastricht en bracht minstens 11 kg heroïne en 3 kg cocaïne via koeriers naar Oostende, goed voor een opbrengst van 349.000 euro. “Een soort takeaway voor verdovende middelen”, werd het smalend genoemd. De bende ging zelfs staaltjes uitdelen in de buurt van het Oostendse afkickcentrum MSOC.

Bendeleider

Bendeleider Achraf B. kreeg in juni zes jaar cel. Zijn rechterhand kreeg 40 maanden cel, de helft met uitstel. Die straffen werden in beroep bevestigd. In de zaak werden nog 25 anderen, onder wie heel wat Oostendenaars veroordeeld.

Eén van hen was Sadi R. (38), een Oostendenaar die al 35 veroordelingen opliep en voor een hele resem verkeersinbreuken liefst 12 jaar cel kreeg, waarvan 8,5 jaar effectief. Voor hand-en-spandiensten aan de Nederlanders kreeg hij bij verstek 30 maanden effectief. Tegen die straf tekende hij tevergeefs verzet aan. In beroep ziet hij zijn straf wel herleid naar een jaar effectief. (OSM)