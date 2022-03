Jaar cel voor doodsbedreigingen en vandalisme op kerkhof

Een 25-jarige Afghaan uit Tielt is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf voor een waslijst aan feiten, zoals doodsbedreigingen, smaad en vernielingen. E.N. bedreigde niet enkel politiemensen, maar ook een zuster die hem betrapte tijdens vandalisme op een kerkhof.

De beklaagde maakte het op 12 juni 2021 behoorlijk bont op een kerkhof in Tielt. N. bevond zich in obscene poses toen hij enkele kruisen en een bloempot beschadigde. Zelfs een zuster die hem betrapte, moest het ontgelden. “I hate Christians, I kill Christians”, klonk het volgens de burgerlijke partij zelf.

Het openbaar ministerie legde uit dat de Afghaan tussen juni en oktober 2021 wel vaker voor overlast zorgde. Meermaals dreigde hij politiemensen te verkrachten of te onthoofden. Ook tegenover een toevallige passante in een bos dreigde hij met een verkrachting. In het station van Deinze werd N. ten slotte eens opgepakt toen hij met een nepwapen stond te zwaaien. “De beklaagde heeft duidelijk geen respect voor onze Belgische normen en waarden, en al helemaal niet voor vrouwen”, aldus procureur Fauve Nowé.

Volgens de verdediging ligt latent racisme aan de basis van de verzuurde relatie met de lokale politie. De negatieve gevoelens tegenover christenen zouden dan weer verklaard worden door de Amerikaanse inval in Afghanistan. Meester Jean-Marie de Meester wees ook op het blanco strafblad van zijn cliënt. “Het is geen sympathiek dossier, maar met een andere huidskleur zijn er die bij de eerste keer minder krijgen dan een jaar effectief.” De verdediging vroeg tevergeefs om een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.