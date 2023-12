Jaar cel voor diefstallen in Brugs woonzorgcentrum: bewoner zag 120 euro verdwijnen uit portefeuille

Een 52-jarige Bruggeling heeft een jaar effectieve celstraf en 400 euro boete gekregen voor diefstallen in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Michiels. De man kampt met psychische problemen.

Met een mondmasker op stapte O.V. op 14 april het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Michiels binnen. Een arts zei hem dat een mondmasker niet nodig was, maar O.V. liep onverstoorbaar verder. Hij betrad de kamer van een bewoner en stal 120 euro uit zijn portefeuille. Vervolgens haalde O.V. ook nog wat geld en een briefje met gsm-nummers uit een handtas aan de receptie. De portefeuille werd later leeg teruggevonden aan de school voor buitengewoon secundair onderwijs De Passer.

Geconfronteerd met de camerabeelden gaf O.V. toe dat hij het woonzorgcentrum bezocht, maar de diefstallen ontkende hij met klem. Een zevental maanden na de feiten in Sint-Jozef sloeg O.V. ook nog toe in een geparkeerde bestelwagen in de Jan Breydellaan in Brugge. De eigenaar, een aannemer, was er aan de slag in een gebouw en zag hoe O.V. zijn portefeuille meegraaide uit de frigobox op de passagierszetel. Het slachtoffer kon hem samen met een collega staande houden tot de politie arriveerde.

Psychische problemen

Naar eigen zeggen kampt O.V. met psychische problemen, maar raakte hij door de lange wachtlijst niet opgenomen in een psychiatrische kliniek. De man heeft een lange psychiatrische voorgeschiedenis, maar is volgens de rechtbank wel toerekeningsvatbaar. Hij liep in het verleden al elf veroordelingen op, vooral voor diefstal. (AFr)