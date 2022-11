Jaar cel voor dertiger die in Koekelare woning leegroofde en zelfs een konijn meenam

Een 35-jarige man uit Leffinge heeft voor de Brugse strafrechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor een woninginbraak. Hij roofde een huis volledig leeg en ging zelfs aan de haal met een konijn.

Op 28 januari 2020 keerde het slachtoffer na twee weken van ziekte terug naar zijn woning in de Carrestraat in Koekelare. Bij zijn thuiskomst stelde hij vast dat de achterdeur was ingestampt en iemand zijn volledige inboedel had meegenomen. De dader had onder meer de televisie, het bed, de diepvriezer, een over, een koersfiets, een hondenren en visgerief gestolen. “Hij nam zelfs een konijn mee”, klonk het bij het parket. Volgens de bewoner hadden de spullen een totale waarde van 10.000 euro.

Het slachtoffer had meteen een vermoeden dat Kevin V. uit Leffinge achter de feiten zat. Diens vriendin was tijdens zijn afwezigheid een aanhangwagen aan zijn woning komen ophalen. De vrouw verklaarde dat V. kort nadien met een bestelwagen was teruggekeerd. De Leffingenaar, die al meermaals veroordeeld werd voor diefstallen, ontkende evenwel dat hij achter de feiten zat. Uiteindelijk werd V. genekt door de handpalmafdrukken die hij achterliet op de koelkast van het slachtoffer. Bovendien trof de politie de gestolen televisie aan in zijn woning. (AFr)