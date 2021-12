Jaar cel voor binnendringen van haven Zeebrugge

De Brugse strafrechter heeft een 29-jarige Palestijn veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf en 800 euro boete voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. Hassine S. was eerder al veroordeeld voor inbraken en illegaal verblijf. Drie andere havenindringers kregen zes tot negen maanden effectieve celstraf.

Hassine S. en de Marokkaan Abdelam B. (23) werden op 21 september aangetroffen in een huiftrailer op de terreinen van een Zeebrugs havenbedrijf. Het openbaar ministerie verwees naar het strafblad van de Palestijn en vorderde een jaar cel. Op 7 juni werd de beklaagde immers al tot 18 maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor een reeks diefstallen in Oostende. Samen met een Algerijnse kompaan had hij het toen vooral op mobilhomes gemunt.

De verdediging legde uit dat S. de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Naar eigen zeggen heeft hij ook familie in Engeland. Zijn advocate vroeg tevergeefs om een mildere bestraffing uit te spreken.

Zes maanden effectief

Abdelam B. werd net als een Algerijnse havenindringer uiteindelijk veroordeeld tot zes maanden effectieve celstraf. Een 21-jarige Marokkaan kreeg voor gelijkaardige feiten negen maanden effectieve gevangenisstraf. Ondanks een dagvaarding via snelrecht op 27 september liep Hamid E. op 4 oktober toch weer tegen de lamp. Volgens zijn advocaat heeft de beklaagde in de gevangenis de ernst van de feiten begrepen. “Ik ga het zeker niet meer doen en ik ga een andere oplossing zoeken”, zei E. in zijn laatste woord.

Ten slotte moest een Libiër zich woensdagochtend eveneens verantwoorden voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. Het OM eiste zes maanden effectieve celstraf. In de nieuwe zaak doet de rechter uitspraak op 22 december.