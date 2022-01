Jaar cel voor bedrijfsleider die ondanks beroepsverbod bleef sjoemelen

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 54-jarige man uit Knokke-Heist veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf voor grootschalige fraude. D.D. omzeilde een beroepsverbod en bouwde een RSZ-schuld van ruim 450.000 euro op. Zijn echtgenote G.D. (61) kreeg zes maanden effectieve celstraf voor haar aandeel in de feiten.

De beklaagden stonden aan het hoofd van enkele bedrijven in Sint-Niklaas. De firma’s stonden in opdracht van bepaalde winkels in voor de herstellingen van elektrische toestellen.

Schuldenberg van 452.000 euro

Van oktober 2017 tot december 2018 lieten de beklaagden volgens het arbeidsauditoraat drie dergelijke firma’s bewust failliet gaan. Bij de sociale zekerheid was ondertussen een schuldenberg van 452.000 euro opgebouwd. Daarnaast werden negen werknemers niet correct betaald.

Tijdens het onderzoek kwam ook aan het licht dat D.D. zichzelf inschreef als werknemer, terwijl hij in werkelijkheid nog steeds de touwtjes in handen had. De vijftiger gebruikte onder anderen zijn vrouw en zijn dochter als stromannen.

Beroepsverbod omzeilen

De constructie werd wellicht opgezet om zijn beroepsverbod te omzeilen. In oktober 2014 had D.D. van de correctionele rechtbank in Dendermonde vijf jaar beroepsverbod gekregen voor faillissementsmisdrijven.

Beide beklaagden kwamen niet opdagen voor hun proces. In die omstandigheden werd D.D. tot een jaar effectieve gevangenisstraf en 8.000 euro boete veroordeeld. Zijn vrouw kreeg zes maanden cel en 4.800 euro boete. Bovendien werden verbeurdverklaringen van respectievelijk 67.000 en 22.000 euro uitgesproken.