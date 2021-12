Jaar cel voor Algerijns duo na betrapping op heterdaad bij inbraak

Twee Algerijnse twintigers zijn door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot elk 1 jaar cel voor enkele inbraken en diefstallen in de Kortrijkse regio. Op 8 augustus konden ze op heterdaad betrapt worden toen ze over een omheining klommen.

Bij de klopjacht die volgde, konden ze geklist worden. Sindsdien verbleven ze in de cel. Die zullen ze binnenkort mogen verlaten aangezien de rechter enkel de periode van die voorhechtenis als effectieve straf uitsprak.

Een buurtbewoner merkte op 8 augustus twee verdachten op die op een akker rond dwaalden. Wat verderop kroop één van hen plots over een omheining terwijl zijn kompaan bleef wachten. Toen ze de getuige hoorden roepen, namen ze de benen, ook toen ze de politie zagen.

Tientallen inbraken

Uiteindelijk konden beiden toch gevat worden. Langs hun vluchtweg én op de plek van de arrestatie bleven tassen met gestolen spullen achter. Samen met camerabeelden en bloedsporen genoeg bewijzen om beiden aan een tiental inbraken en diefstallen te linken.

Een deel van de buit die ze in de buurt van een elektriciteitspaal op een akker hadden verstopt, bleek vernield toen een pikdorser er was gepasseerd. “We kwamen naar België om tabak te kopen”, verklaarden ze. “Maar na 4 maanden gevangenis is de boodschap heel duidelijk aangekomen dat stelen niet kan.”

