Jaar cel met uitstel voor grootvader en kleinzoon die Actions viseerden, vader krijgt jaar effectief

Een 64-jarige grootvader en diens 37-jarige zoon hebben een jaar cel met uitstel en 800 euro boete gekregen nadat ze zes keer op rooftocht gingen in Actionwinkels in ons land. De 37-jarige vader van die laatste liet zijn eigen familie stikken en kon ontsnappen. Hij kreeg een jaar effectief en daagde niet op voor zijn proces.

Het trio uit Moldavië verbleef in een Fedasilcentrum, maar besloot om tussen 6 juni en 24 juni op dievenpad te gaan bij verschillende Actions in ons land. Zo werden ze op 15 juni betrapt in het filiaal van Diksmuide, maar konden ze vluchten. De auto waarmee ze zich verplaatsten werd geseind en op 25 juni werd de auto na een hit bij een ANPR-camera in Asse aan de kant gezet. Intussen hadden ze ook al hun slag geslagen in Actionfilialen van Wellin, Melle, Brugge, Hamme en Wetteren. “In hun auto werden zes sportzakken gevonden waarin telkens buit zat met goederen uit de Action”, sprak de procureur. “Hun modus operandi was telkens dezelfde: ze gingen de winkel binnen, stalen een sportzak, staken die vol goederen zoals onderhouds- en huishoudproducten en elektronica zoals bluetoothspeakers en stuurden de sportzakken dan op naar Moldavië.”

Grootvader N.C. (64) en kleinzoon G.P. werden geklist door de politie en zitten in de gevangenis. Zij kregen één jaar cel met uitstel en 800 euro boete. Zij werden in de steek gelaten door vader L.B., die uit de greep van de politie kon blijven en hen daarna liet stikken in de cel. Hij krijgt één jaar effectief. (JH)