Jaar cel met uitstel voor dief die geld uit kassa’s graaide in Brugge, Oostende en Knokke

Een 53-jarige Georgiër heeft van de Brugse strafrechtbank een jaar cel met uitstel gekregen voor een resem winkeldiefstallen. Zijn kompaan ging vrijuit.

Leri K. sloeg eind vorig jaar samen met een kompaan toe in winkels in Brugge, Oostende, Knokke, Aarschot en Sint-Niklaas. Het duo graaide telkens cash geld mee uit de kassa. Hun wagen met Poolse nummerplaat werd gespot door een bewakingscamera. Ze konden ook gelinkt worden aan de feiten door de opvallende pelsmuts die één van hen droeg.

De wagen hoorde toe aan Leri K. Toen de Brusselse politie de wagen aantrof lag landgenoot Samson B. (38) er in te slapen. De twee mannen vroegen de vrijspraak. “Zij konden niet concreet gelinkt worden aan de diefstallen”, pleitte advocate Ellen Eneman. “Een getuige had het over een corpulente man terwijl mijn cliënten dit helemaal niet zijn.”

De rechter zag te weinig bewijs voor de schuld van Samson B. en sprak hem vrij. Leri K. werd aan vijf feiten schuldig bevonden. Voor een winkeldiefstal in Aalst werd hij vrijgesproken. (AFr)