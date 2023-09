Jaar cel gevraagd voor ontvoering en slagen aan jongeman (20) voor gestolen lachgas

Op 13 februari vorig jaar werd Andrès W. (20) uit Harelbeke ontvoerd en geslagen. Urenlang, omdat hij betrokken zou zijn bij de diefstal van lachgas. Vier personen moesten zich voor die feiten verantwoorden voor de rechtbank. Ze riskeren één jaar cel.

Ze waren vriendelijk. Met vier in hun auto op de parking van provinciedomein De Gavers in Harelbeke wenkten ze Andrès. Of hij eens wou komen. Nietsvermoedend stapte hij op het viertal af. Daarna brak de hel los. Ze sleurden hem in de wagen en gaven hem rake klappen op zijn gezicht.

Ontvoering

De reden? De jongeman zou meer info hebben over een diefstal van lachgas. Hij werd bedreigd – ook met een zakmes – om alles wat hij wist op te biechten. Wanneer hij weigerde, zouden ze hem in het water gooien. Er werd naar Kuurne gereden, daarna ook naar Bissegem. Tijdens de rit werden zijn iPhone en portefeuille afgenomen.

Na vijf bange uren kon Andrès ontsnappen. Rennend voor zijn leven, klom hij de tuin van een vriend in, waar hij werd opgevangen. “Ze zijn nog alle vier uitgestapt. Terwijl de papa van zijn vriend de hulpdiensten belde, kon je hen horen brullen”, aldus advocaat Iris Santens maandagmorgen in de rechtbank in Kortrijk.

De jonge Harelbekenaar was drie weken arbeidsongeschikt. Hij hield er kneuzingen en blauwe plekken in het gezicht en posttraumatische stress aan over. “Hallucinant is het. Iets wat je in Antwerpen of in een no-gozone in Brussel kan verwachten, maar toch niet hier.”

Geen koorknaapje

Dat Andrès zelf geen koorknaapje is, dat gaf ze grif toe. Maar toch, deze feiten en de daarop volgende dreigementen hebben de jongen getekend, zo klinkt het. Daarom wordt ook een morele schadevergoeding van 2.500 euro gevraagd. Het Openbaar Ministerie meent dat alle vier de beklaagden even veel boter op het hoofd hebben. De procureur eiste een celstraf van één jaar en een boete van 800 euro.

Drie beklaagden, allen rond dezelfde leeftijd als het slachtoffer, betwistten de feiten niet. Een vierde gaf verstek. Twee van hen, Ilyas B. (20) en Soulaimane E. (20) uit Harelbeke, betuigden hun spijt en vroegen een werkstraf. Aangezien ze ook al meerdere maanden in voorhechtenis zaten, zouden ze hun lesje al geleerd hebben. Bovendien wees advocaat Thomas Vandemeulebroucke erop dat het slachtoffer zich wel vaker in louche milieus begeeft. “Als je tegen wespennest stampt, moet je niet verwachten dat je niet gaat gestoken zijn”, klonk het. (JDR)