Jaar cel gevorderd voor werkneemster die lingeriewinkel besteelt

Een 33-jarige vrouw uit Brugge heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor het bestelen van haar werkgever. C.V. maakte een lingeriewinkel ongeveer 26.000 euro lichter. Het openbaar ministerie vorderde een jaar gevangenisstraf.

De beklaagde werkte van mei 2020 tot maart 2021 voor de vestiging van Lingerie Outlet in Knokke-Heist. In die functie sloeg V. regelmatig cash geld scheef. Ze sloeg onder andere haar slag door bepaalde aankopen gewoon niet te registreren in het kassasysteem. Uiteindelijk stelde haar werkgeefster vast dat er iets niet klopte. Tijdens een huiszoeking vonden de speurders in de woning van de beklaagde inderdaad heel wat cash geld en lingeriesetjes.

In eerste instantie ontkende de Brugse de feiten met klem, maar na een tijdje legde ze alsnog bekentenissen af. In totaal zou ze op enkele maanden tijd liefst 26.000 euro achterovergedrukt hebben. Naar eigen zeggen was de beklaagde gefrustreerd omdat ze zich niet correct behandeld voelde door haar werkgever. Die stelde zich geen burgerlijke partij, omdat er ondertussen onderling een akkoord werd gesloten over de schadevergoeding.

De verdediging benadrukte dat V. goed beseft dat ze over de schreef ging. Ondertussen zou ze zich volgens haar raadsman helemaal herpakt hebben. In die omstandigheden werd om opschorting van straf gevraagd, maar de beklaagde kan zich ook vinden in een werkstraf.

De rechter doet uitspraak op 24 oktober.