Jaar cel gevorderd voor speed in bilspleet

Een 32-jarige Brugse en een 29-jarige man uit De Haan riskeren in de Brugse correctionele rechtbank een jaar effectieve gevangenisstraf voor drugsbezit. Davina V. had ruim 9 gram speed in haar bilspleet verstopt. De beklaagde kreeg donderdagochtend ook alsnog twee jaar effectieve celstraf voor haar rol in een fatale overdosis.

Eric V. en Davina V. werden op 17 oktober 2020 in Bredene tegengehouden door de politie, omdat ze nog geseind stonden in een andere zaak. Bij de controle bleken beiden in het bezit van drugs.

Eerdere veroordelingen

De vrouw haalde spontaan een zakje met 9,4 gram speed uit haar bilspleet, terwijl haar toenmalige partner een flesje met 48,9 gram vloeibare speed op zak had.

Het openbaar ministerie benadrukte dat beide beklaagden al eerder veroordeeld werden voor drugsfeiten. Zo kreeg Davina V. in december 2019 twee jaar voorwaardelijke celstraf als leverancier van cocaïne in een zaak van een fatale overdosis in Brugge.

Diefstallen

Uitgerekend donderdagochtend werd dat probatie-uitstel herroepen omdat V. haar voorwaarden niet naleefde. Recentelijk werd ze ook nog betrapt op drugsbezit in de gevangenis.

Ten slotte hangt de beklaagden in een ander dossier een gevangenisstraf boven het hoofd voor diefstallen. “We hebben hier te maken met twee multicriminelen die sneller feiten plegen dan de politie pv’s kan opstellen”, aldus procureur Mike Vanneste.

In hetzelfde bedje ziek

Davina V. beweert dat ze de drugs moest bijhouden voor haar medebeklaagde. “Ze dacht dat het iets kon worden tussen hen en liet zich meeslepen”, pleitte haar advocate.

De verdediging van Eric V. reageerde dat beide beklaagden wel degelijk in hetzelfde bedje ziek zijn. In het licht van de hangende zaken vroegen de advocaten om in dit dossier een milde straf uit te spreken.

De rechter doet uitspraak op 10 februari.