Jaar cel en fikse schadevergoeding voor Roeselarenaar voor slag aan controleur De Lijn

Een 35-jarige agressieveling uit Roeselare vliegt één jaar effectief de cel in. Hij gaf een controleur van De Lijn klappen toen hij dreigde op de bon geslingerd te worden voor zwartrijden. Voor zijn proces in Kortrijk daagde hij niet op. Aan de controleur moet hij ruim 8.000 euro schadevergoeding betalen, aan De Lijn nog eens 2.000 euro.

Op 19 augustus 2021 stapte de 52-jarige controleur van De Lijn in Roeselare een bus op. Hij zag hoe Kevin D. meteen afstapte. De controleur deed hetzelfde en vroeg D. naar zijn rijbewijs. De dertiger reageerde meteen furieus. “Ik ga je neus breken als je de politie belt”, klonk het. En hij voegde meteen de daad bij het woord. De controleur kreeg klappen in het gezicht. “En als ik je nog eens tegenkom, ga je eraan”, voegde de geweldenaar er nog aan toe, voor hij de vlucht nam. De controleur houdt er een litteken op het voorhoofd aan over.

Dankzij camerabeelden en een herkenning van foto’s op sociale media kon de politie de dader identificeren. Kevin D. daagde niet op voor een verhoor bij de politie en stuurde ook zijn kat naar de rechtbank. Hij bleek na verschillende veroordelingen voor opzettelijke slagen en verwondingen, maar ook voor afpersing en diefstal met geweld duidelijk niet aan zijn proefstuk toe. (LSi)