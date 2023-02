Jaar cel en fikse boete voor koppel uit Zonnebeke dat kamers verhuurde voor illegale prostitutie

Een 40-jarige man en een 31-jarige vrouw uit Zonnebeke hebben voor de Brugse rechtbank elk een jaar effectieve celstraf en een geldboete van 48.000 euro gekregen voor pooierschap en mensensmokkel. In Oostende en Lede verhuurde het koppel kamers voor illegale prostitutie.

Het gerecht kreeg S.C. (40) en zijn vrouw S.D. (31) in oktober 2019 in de gaten op basis van advertenties op de prostitutiewebsite Redlights. Onderzoek wees uit dat het koppel kamers verhuurde aan sekswerkers in een pand aan de Zwaluwenstraat in Oostende en in hun bar in het Oost-Vlaamse Lede. Bij controles werden zes prostituees aangetroffen die illegaal in het land verbleven. Het ging om drie Nigeriaanse vrouwen, twee Thaise ladyboys en een Colombiaanse man.

Mensensmokkel

Van zware uitbuitingspraktijken bleek geen sprake maar volgens het parket maakte het koppel zich wel schuldig aan mensensmokkel. “Door kamers te verhuren aan die prostituees ondersteunden ze hun illegaal verblijf in het land”, aldus procureur Frank Demeester. De prostituees betaalden volgens Demeester 50 euro per dag per kamer. “In een pand waar de beklaagden zelf maar een kleine 700 euro maandhuur betaalden, leverde dat een abnormaal profijt op.”

Door hun strafregister konden S.C. en S.D. geen straf met uitstel meer krijgen. De verdediging stelde dat van exploitatie van prostitutie of een abnormaal profijt geen sprake was. “De sekswerkers werden niet gecontroleerd en mochten hun inkomsten gewoon houden”, pleitte meester Pieterjan Dens. “Ze betaalden huur voor een kamer die aan alle normen voldeed.” Advocaat Gilles Caerels benadrukte dat de prostituees probleemloos klanten of sommige handelingen konden weigeren.

De rechtbank achtte de feiten evenwel bewezen. Naast de celstraf en de boete werden C. en D. ook voor vijf jaar hun burgerrechten ontnomen. (AFr)