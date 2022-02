Jaar cel en boete voor Roemeense dieven bij Lab9 in Roeselare

Twee dieven die in november 2019 bij Lab9 in Roeselare aan de haal gingen met negen iPhones en tijdens hun vlucht hun pet verloren, zijn nu veroordeeld tot elk een jaar effectieve celstraf en een boete van 800 euro. Ze daagden niet op voor hun proces.

Op 8 november 2019 pleegden Zlato S. en Leonardo M. de diefstal bij Lab9 in Roeselare. Ze gingen aan de haal met ruim 7.000 euro aan iPhones maar konden niet worden gevat. Ze speelden wel allebei hun pet kwijt en die vondst zou achteraf niet onbelangrijk blijken.

Amper drie dagen later werd een van de gestolen telefoons al in Oostenrijk verkocht voor 800 euro. Toen Leonardo M. na een internationale seining op 30 november 2020 kon verhoord worden, bekende hij de diefstal samen met Zlato S. te hebben gepleegd. Op foto’s werd hij ook herkend door zijn pet van New York Yankees en een draagtasje van Giorgio Armani. (LSi)