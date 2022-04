Izegemnaar verdacht van jarenlange afpersing bejaard koppel na verkeersongeval: “Hij gelooft zijn eigen fantasieën”

Perste een 37-jarige man uit Izegem na een ongeval twee jaar lang een bejaard koppel voor zo’n 30.000 euro af? Op die vraag moet de rechter in Kortrijk tegen eind mei een antwoord geven. “Hij gelooft zijn eigen fantasieën”, aldus zijn advocaat. “Er was wel degelijk een ongeval en ik heb nooit geld ontvangen dat ze niet zelf wilden geven”, ging de man tegen zijn eigen advocaat in.

Op 6 maart 2017 ging het bejaarde koppel op de weg tussen Wielsbeke en Waregem aan het spookrijden. Volgens Bram G. kwam het tot een frontale botsing met zijn wagen, maar hielp hij het koppel opnieuw op weg. Over de schade zouden ze bij een kopje koffie bij zijn moeder praten. Dat gebeurde ook. Het koppel betaalde vrijwel meteen 800 euro schadevergoeding, maar in de dagen, weken en maanden die volgden, daagde G. regelmatig bij hen op om telkens om meer geld te vragen. Telkens diste hij smoesjes op die het koppel met een schuldgevoel opzadelden.

Bankonderzoek

Begin maart 2019, twee jaar na het ongeval, was voor hen de maat vol en deden ze aangifte bij de politie. Uit bankonderzoek bleek er 30.250 euro aan G. te zijn betaald. “Klopt niet”, verdedigde G. zich. “Ik kreeg maximaal 3.500 euro. Eerst als schadevergoeding, daarna als soort zwijggeld omdat ik bereid was geweest er na het ongeval geen politie bij te halen. Ze boden dat zelf aan.”

“Hij lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis en gelooft zijn eigen fantasieën”, leek ook zijn eigen advocaat niet overtuigd. De openbare aanklager vorderde een effectieve celstraf van 12 maanden voor G., die al een goed gevuld strafregister heeft. “Maar het voorbije jaar herpakte ik me”, aldus nog G. Vonnis op 30 mei. (LSi)