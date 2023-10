Izegemnaar (26) trakteert jarige Nederlander op hersenschudding: “Schandalig zinloos geweld”

Een 26-jarige Izegemnaar heeft voor de Brugse rechtbank vijftien maanden effectieve celstraf gekregen voor zinloos geweld. Tijdens een nachtje stappen viel hij twee schoolkameraden zonder reden aan. Een van de slachtoffers liep daarbij een hersenschudding op.

In de nacht van 11 op 12 februari vierde een 27-jarige Nederlander in Brugge zijn verjaardag. Dat deed hij samen met een oude schoolkameraad uit Brugge. Maar toen het duo in de vroege uurtjes huiswaarts wilde keren kruisten ze in de buurt van ’t Zand het pad van T.L. De Izegemnaar begon hen achterna te lopen en uit te dagen. “Hij hijgde in hun nek en riep uitdagend are you ready?”, pleitte Jan Degroote, de advocaat van de slachtoffers.

Maand arbeidsongeschikt

De slachtoffers versnelden hun pas, maar de Izegemnaar liep hen achterna en toen de Nederlander zich omdraaide, kreeg hij prompt een harde vuistslag in het gezicht. Hij hield daar een hersenschudding aan over en was een maand arbeidsongeschikt. Zijn maat hielp hem recht, maar kreeg vervolgens ook nog een klap van T.L.

Ook toen de politie arriveerde, bleef de zwaar dronken twintiger moeilijkheden veroorzaken. De Izegemnaar liep eerder al negen veroordelingen op, waarvan zes keer voor geweld. “Voorwaarden of werkstraffen hebben dan ook geen zin meer”, stelde procureur Mike Vanneste. “Dit was schandalig zinloos geweld.”

T.L. kwam zich zonder advocaat verantwoorden. “Ik zat in een donkere periode”, zei hij. “Maar ik ben sinds die feiten niet meer uitgeweest.” Aan de slachtoffers moet hij nu in totaal ruim 3.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)