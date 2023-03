Italiaanse oom vliegt vijf jaar cel in voor seksueel misbruik nichtje uit Roeselare

Een 59-jarige Italiaan moet vijf jaar effectief de cel in na jarenlang seksueel misbruik van zijn nichtje van 8 jaar uit Roeselare. Hij kon vorig voorjaar vanuit Italië aan België overgeleverd worden en verblijft sindsdien in de cel.

In oktober 2021 vertelde het meisje aan haar schooldirecteur en de zorgcoördinator dat ze seksueel misbruikt werd door haar Italiaanse oom. De man kwam regelmatig vanuit Italië op familiebezoek en sliep tijdens die bezoekjes bij haar op de kamer. Het meisje vertelde dat ze vanaf het derde leerjaar “dingen met haar mond moest doen” en dat haar oom haar in bed ongepast aanraakte. Ook bij uitstapjes in het bos zou er misbruik plaatsgevonden hebben.

De oom bleef ontkennen, maar de rechter achtte de verklaringen van het meisje waarheidsgetrouw. In Italië liep de oom ook al drie veroordelingen op, waardoor hij niet meer op een voorwaardelijke straf kon rekenen. Aan de ouders van het meisje en aan het meisje zelf moet hij telkens een schadevergoeding van 5.000 euro betalen. (LSi)