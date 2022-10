Internetverbod voor Oostendenaar die kinderporno bleef verspreiden na veroordeling voor voyeurisme met spywatch

Een 61-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor bezit en verspreiding van kinderporno. Philippe C. kreeg in 2018 al eens drie jaar voorwaardelijk omdat hij zijn stiefdochter stiekem had gefilmd met een spywatch. De rechtbank legt hem nu onder meer een internetverbod op.

De bal ging aan het rollen toen het gerecht van Amerikaanse speurders vernam dat op 25 juli 2020 kinderpornografische beelden waren verstuurd vanaf de computer van de toenmalige vriendin van Philippe C. De Middelkerkse vrouw was op dat moment op reis en C. ontkende met klem dat hij de computer van de vrouw gebruikt had om de beelden te verspreiden. Op zijn gsm troffen de speurders wel 77 foto’s aan van naakte, minderjarige meisjes. C. beweerde dat hij niet wist hoe de beelden op het toestel terecht waren gekomen.

C. bleek niet aan zijn proefstuk toe. In april 2018 kreeg hij drie jaar voorwaardelijke celstraf voor bezit en verspreiding van tienduizenden kinderpornografische foto’s en video’s. Hij werd toen ook schuldig bevonden aan voyeurisme omdat hij met een spywatch stiekem beelden had gemaakt van zijn schaars geklede 11-jarige stiefdochter. C. zat toen twee maanden in voorhechtenis en gaf toe dat hij geholpen moest worden. Tijdens zijn nieuwe proces stelde de Oostendenaar dat hij een terugval kende omdat zijn begeleiding wegviel.

Woensdag kreeg C. opnieuw een voorwaardelijke celstraf opgelegd. “De beklaagde beseft dat hij met een levenslange problematiek kampt”, stelde de rechter. “Een gevangenisstraf zal daar niets aan veranderen.” De rechter benadrukte wel dat C. de nieuwe voorwaarden de komende vijf jaar zeer streng en strikt op zal moeten volgen. Het gaat onder meer om een internetverbod en een behandeling voor zijn seksuele problematiek. De rechter ontnam hem voorts voor vijf jaar zijn burgerrechten. (AFr)