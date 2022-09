Internering voor jongeman (20) die moedwillig fietser van de weg reed in Roeselare

De 20-jarige jongeman uit Roeselare die op 25 maart langs de Mandellaan in Roeselare moedwillig een fietser van de weg maaide met zijn auto “omdat hij boos was op de wereld en iets aan de overpopulatie wil doen”, moet worden geïnterneerd. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk. Uit een psychiatrisch verslag is gebleken dat hij ontoerekeningsvatbaar is.

Op vrijdagavond 25 maart reed Louis G. met zijn auto op het fietspad en reed zonder remmen in op de elektrische fiets van Johan Vermeulen (67) uit Roeselare. De man werd weg gekatapulteerd, liep zware verwondingen op, maar overleefde.

De aanrijder reed gewoon naar huis. Toen hij daar met een zwaar beschadigde Peugeot Partner thuis arriveerde, gingen er alarmbellen af en werd de politie verwittigd. De link met het ongeval langs de Mandellaan kon snel gelegd worden.

De warrige en bizarre uitleg van Louis G. dat hij bewust op de fietser inreed om iets te doen aan de overpopulatie deed al meteen wenkbrauwen fronsen over de geestelijke toestand van de jongeman, die sindsdien in de cel verbleef.

Niet toerekeningsvatbaar

Volgens het parket was Louis G. onder invloed van drugs, al beweerde hij zelf dat hij geen drugs had gebruikt. Na een onderzoek door een psychiater blijkt de jongeman niet toerekeningsvatbaar, waardoor de raadkamer tot een internering overging.

“Dat betekent dat het dus niet tot een proces voor de rechtbank zal komen en G. in eerste instantie naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Gent zal worden overgebracht”, zegt zijn advocaat Alexander Verstraete. Het is dan aan de kamer voor de bescherming van de maatschappij om te bepalen hoe de internering verder zal verlopen.

