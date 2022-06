Internering voor Gistelnaar die jarenlang dochter en stiefdochters verkrachtte

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 56-jarige man uit Gistel geïnterneerd voor vier verkrachtingen, twee aanrandingen en bezit van kinderporno. Daniël C. vergreep zich jarenlang aan zijn dochter en twee stiefdochters, maar misbruikte ook andere meisjes uit zijn omgeving. Het openbaar ministerie had 15 jaar cel gevorderd.

De ex-partner van de Gistelnaar verklaarde aan de politie dat haar dochters uit haar eerste huwelijk misbruikt werden door de beklaagde. Uit hun dagboeken bleek dat ze ongeveer negen jaar lang regelmatig verkracht werden door hun stiefvader. De slachtoffers waren respectievelijk zes en acht jaar oud toen de feiten begonnen. Van eind 2012 tot zijn arrestatie in september 2020 vergreep C. zich bovendien ook aan zijn eigen dochter. Het meisje was amper zeven jaar oud bij de start van het misbruik.

Verder onderzoek bracht nog een verkrachting en twee aanrandingen van minderjarige meisjes aan het licht. Op de computer van de beklaagde werden ook 1.722 afbeeldingen van kinderpornografische aard aangetroffen.

Tijdens de inleidende zitting wierp de verdediging op dat de beklaagde aan jongdementie lijdt. In die omstandigheden werd een nieuwe gerechtspsychiater aangesteld. Volgens de deskundige is de vijftiger inderdaad ontoerekeningsvatbaar door zijn zwakzinnigheid. Zo zou C. een IQ van 45 hebben. De rechtbank besliste dan ook om de internering van de beklaagde te bevelen. Aan de slachtoffers moet hij ruim 30.000 euro schadevergoeding betalen.