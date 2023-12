Interimkracht krijgt auto voor job… maar trekt er twee weken mee naar Nederland

Een 27-jarige man uit Roemenië die in mei korte tijd in ons land was voor een job in Brugge en daarvoor een auto mocht gebruiken van een interimbureau uit Veurne, profiteerde van de gelegenheid om er twee weken maar naar Nederland te reizen. Hij riskeert wegens misbruik van vertrouwen nu zes maanden cel.

De 27-jarige I.L., een Roemeen die officieel nog in ons thuisland woont, was begin dit jaar als interimwerkkracht aan de slag voor een interimbureau uit Veurne. De man deed er verschillende jobs en mocht tussen 15 en 19 mei in Brugge gaan werken. Daarvoor werd hem een auto ter beschikking gesteld om de verplaatsing elke dag te kunnen maken.

Hulp van track & trace

“Maar hij keerde meteen niet meer terug”, stelt de procureur. “Integendeel, hij bleek er de grens mee overgereden te zijn naar Nederland. Via het track & tracesysteem kon de auto uiteindelijk gelokaliseerd worden in Nederland waarna de politie de auto op 26 mei terugvond en kon recupereren. Hij werd daar verhoord door de politie, maar legde niet echt een verklaring af. Sindsdien kwam hij niet meer langs voor een verhoor hier. Hij liet dus verstek gaan en ik vraag nu zes maanden cel en 1.200 euro wegens misbruik van vertrouwen.”

Het interimbureau eiste een schadevergoeding van in totaal 1.525 euro. Vonnis op 12 januari. (JH)