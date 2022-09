Indisch duo riskeert tot tien jaar cel voor smokkel van tientallen landgenoten via Zeebrugge

Twee Indische mannen riskeren voor de Brugse rechtbank respectievelijk vijf en tien jaar effectieve celstraf voor smokkel van tientallen landgenoten via Zeebrugge. Hun kompaan kreeg eerder al acht jaar cel opgelegd.

In de buurt van Zeebrugge werden halfweg 2018 steeds vaker transmigranten van Indiase origine aangetroffen. Ze verplaatsten zich via de kusttram naar de havenstad om van daaruit het Verenigd Koninkrijk proberen te bereiken. Onderzoek leidde de speurders naar Indiër Mohit M. (38), die begin 2020 in beroep veroordeeld werd tot acht jaar cel en een geldboete van 776.000, waarvan 388.000 euro met uitstel, voor de smokkel van minstens 97 landgenoten.

Tijdens het onderzoek werden twee handlangers van Mohit M. geïdentificeerd, die de smokkel vanuit Indië organiseerden. Gurdev D. (40) bleek niet aan zijn proefstuk toe. De man werd in 2010 en 2011 respectievelijk tot vier en vijf jaar cel veroordeeld wegens mensensmokkel. Ook Gurbaj S. (36) is een door de wol geverfde mensensmokkelaar. In 2017 kreeg kreeg hij van de Brusselse rechtbank tien jaar cel. Gurdev D. stond toen mee terecht en kreeg dezelfde straf opgelegd. De beide mannen kwamen evenwel niet opdagen voor hun proces omdat ze in Indië vertoefden.

Maar tijdens een verblijf in Armenië kon Gurdev D. uiteindelijk worden opgepakt. In april vorig jaar werd hij aan ons land uitgeleverd. Procureur Frank Demeester vroeg woensdag vijf jaar cel en een geldboete van 560.000 euro voor de smokkel van 70 landgenoten. Advocate Laura Otte vroeg de rechtbank om de eerder opgelegde straf van tien jaar als voldoende te beschouwen. “Mijn cliënt werd door de medebeklaagde aangesproken omdat hij Engels spreekt”, pleitte ze. “Hij leefde in armoede en was helemaal niet de spilfiguur.”

Volgens Gurdev D. was Gurbaj S. de man die in Indië de touwtjes in handen had. De man verblijft evenwel nog altijd in Indië en werd nog niet opgepakt. Hij zou er tegenwoordig als landbouwer aan de slag zijn en stuurde woensdag zijn kat naar het proces in Brugge. De procureur vroeg voor hem tien jaar cel en een geldboete van 560.000 euro. De rechtbank doet uitspraak op 12 oktober. (AFr)