Inbrekers die op heterdaad betrapt werden in Diksmuide zijn aangehouden

De onderzoeksrechter in Veurne heeft dinsdagmiddag twee inbrekers aangehouden nadat ze maandag op heterdaad betrapt werden bij een woninginbraak in Diksmuide.

Het gaat om twee mannen van 38 en 27 jaar oud. Welke origine ze precies hebben, is niet duidelijk maar ze zouden uit Oost-Europa afkomstig zijn. Maandag op het middaguur werden ze op heterdaad betrapt terwijl ze een woninginbraak pleegden in een huis in de Woumenweg in Diksmuide. De bewoner van het huis kwam thuis en zag de twee inbrekers die daarop wegvluchtten. De politie kwam met verschillende ploegen en een hondengeleider ter plaatse en startte meteen een zoektocht. Daarbij kregen ze tips dat de twee mannen weg gevlucht waren via de industriezone Heernisse.

Al na een tiental minuten kon een van de twee mannen op straat gearresteerd worden. Zijn kompaan was gevlucht via de spoorwegbedding, maar ook daar zat de politie hem snel op de hielen. Nadat ze de man hadden ingesloten kon die na een half uur gevat worden toen hij recht in de armen van de politie liep. Bij hen kon een deel van de buit teruggevonden worden.

De onderzoeksrechter besliste nu om hen verder aan te houden. Ze verschijnen binnenkort voor de raadkamer. Er zal verder onderzocht worden of het duo nog meer feiten op de kerfstok heeft. (JH)