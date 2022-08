Inbreker uit Oostende, die in tuinhuis overmeesterd werd, krijgt 37 maanden cel

Een 23-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank 37 maanden effectieve celstraf gekregen voor een hele reeks diefstallen, drugsfeiten en wapens.

Aaron C. werd op 24 januari samen met een kompaan op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in een tuinhuis in Oostende. De kompaan kon ontkomen, maar C. werd ter plaatse ingerekend. De twintiger bleek nog meer feiten om zijn kerfstok te hebben. In het najaar van 2021 pleegde hij diefstallen in Oostende, Blankenberge, De Haan en Knokke-Heist. Bij Kruidvat gebruikte hij geweld om oortjes te stelen.

Daarnaast werd hij ook gelinkt aan enkele fietsdiefstallen. Op de tram stal hij een jas, maar zelf beweerde hij dat hij die gevonden had. Hij gaf wel toe dat hij met de bankkaart uit de jas geld afhaalde. Hij stond ook terecht voor drugsfeiten en verboden wapendracht.

Aaron C. liep de voorbije jaren al veroordelingen op voor een poging tot afpersing en diefstallen. Volgens de verdediging is hij verslaafd aan heroïne en cocaïne. Hoewel hij feiten pleegde terwijl hij onder voorwaarden stond vroeg zijn advocaat opnieuw een voorwaardelijke straf. De rechter ging daar maandag evenwel niet op in. (AFr)