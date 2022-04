Inbreker trekt staart in tijdens beroepsprocedure

Een 41-jarige Serviër heeft ook in beroep 45 maanden gevangenis gekregen voor een reeks inbraken in Knokke-Heist waarbij onder meer vier peperdure handtassen werden gestolen. Toen hij hoorde dat hij mogelijk nog zwaarder gestraft kon worden en wellicht langer in de cel zou moeten blijven, trok hij zijn beroep in.

Begin vorig jaar vond in Knokke-Heist een reeks inbraken in woningen plaats. Na onderzoek werd Sandro H. in het vizier genomen, een Serviër die in Duitsland, Frankrijk en Luxemburg gekend stond voor diefstallen.

In Knokke drongen Sandro H. en zijn vader Izet (41) een woning binnen en gingen er aan de haal met vier handtassen en zes armbanden, van peperdure merken als Hermès en Yves Saint Laurent. Vader en zoon kwamen ook in aanmerking voor een diefstal met geweld in Eeklo en daar kwam het bovendien tot een schermutseling toen de daders betrapt werden door de buren.

Overleg

De vrouw van Izet H. was ook betrokken bij andere inbraken. De vader, die eveneens gekend is voor diefstallen in het buitenland, kreeg in eerste aanleg 45 maanden cel. Izet H. ging als enige in beroep om aanvankelijk een lichtere straf te vragen.

De procureur-generaal dreigde ermee zes jaar te vorderen. Bovendien wou hij een vertaald arrest uit Duitsland neerleggen waar hij veroordeeld werd tot vier jaar cel en waardoor Izet H. volgens de wet minstens twee derde in plaats van een derde van zijn straf zou moeten uitzitten.

Na het nodige overleg met zijn advocaat, besloot H. dan maar eieren voor zijn geld te kiezen en af te zien van zijn beroep. De 45 maanden cel blijven dus behouden. (OSM)