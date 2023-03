Inbreker ontsnapt uit Iepers gerechtsgebouw, tijdens vlucht breekt hij meteen weer in

Een dikke week nadat een minderjarige op de vlucht sloeg bij het gerechtsgebouw van Ieper, vond er in het voorbije weekend een nieuwe spectaculaire ontsnapping plaats: een man sprong uit een venster op een hogere verdieping, klauterde naar beneden en nam de benen.

Een veertiger, die verdacht wordt van een inbraak deze maand in Ieper, is afgelopen zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in het gerechtsgebouw aan de Grote Markt van Ieper. De man slaagde er plots in om te ontsnappen via een venster op een hoogte van ongeveer acht meter. Hij sprong niet rechtstreeks vanuit het raam naar beneden, maar belandde op een tussenverdieping en klauterde van daar verder richting begane grond.

Meteen nieuwe inbraak

Opmerkelijk: tijdens zijn vlucht pleegde hij een nieuwe inbraak, wat leidde tot zijn arrestatie. “De verdachte werd snel terug aangetroffen door de interventieploegen”, klinkt het bij de Ieperse afdeling van het parket van West-Vlaanderen. “De man werd nadien overgebracht naar de gevangenis. Bijkomend werd gevorderd voor de nieuwe diefstal en voor weerspannigheid.”

Nog opmerkelijker: de man bleek eerder al eens te zijn ontsnapt tijdens een huiszoeking in zijn woning, ook via een venster.

Dinsdag wordt hij alweer naar het gerechtsgebouw gebracht: hij verschijnt voor de Ieperse raadkamer, die zal oordelen over een verlenging van zijn aanhouding. (TP)