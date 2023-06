Inbreker maakt gat in muur Oostends tankstation en slijpt kluis open: 180 uur werkstraf

Een 38-jarige Roemeen uit Oostende heeft voor de Brugse rechtbank 180 uur werkstraf gekregen voor twee inbraken in tankstations. Bij een van de feiten ging G.B. op spectaculaire wijze te werk.

Op 8 juni vorig jaar maakte G.B. met een mokerhamer een gat in de muur aan de achterzijde van een Esso-tankstation in Oostende. Hij drong de zaak binnen en brak de kluis open met een slijpschijf. Vervolgens ging hij er in zijn Audi vandoor met 632 euro cash geld en 663 euro aan sigaretten.

Op basis van telefonieonderzoek kon G.B. aan de zaak gelinkt worden. Op camerabeelden was te zien dat de dader een pet droeg. Die pet werd bij een huiszoeking aangetroffen. Er hingen sporen van rode baksteen aan. Ook de mokerhamer lag in de woning. Bovendien werden schoenen aangetroffen die overeenstemden met de sporen die werden aangetroffen bij een inbraakpoging in een ander tankstation op 5 juni vorig jaar in Brugge. Daar kon de dader niets stelen omdat het rookalarm in werking trad.

Bekentenissen

Tijdens zijn verhoor ging de Roemeen tot bekentenissen over. Verder onderzoek linkte de man ook nog aan een diefstal op 24 mei vorig jaar in Oostende. G.B. ging toen aan de haal met een robotmaaier ter waarde van bijna 3.000 euro.

Meester Klaas Van Dorpe drong met succes aan op een werkstraf. “Na twee maanden voorhechtenis heeft mijn cliënt zich helemaal herpakt”, pleitte hij. “Hij heeft een interim tewerkstelling gevonden en wil verantwoordelijkheid nemen voor zijn fouten.”

Als G.B. zijn werkstraf niet of onvolledig uitvoert, krijgt hij alsnog twintig maanden celstraf opgelegd. (AFr)