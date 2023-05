Inbreker krijgt vier jaar cel en moet aan slachtoffer uit Wingene minstens 200.000 euro betalen

Een 31-jarige Albanees heeft voor de Brugse rechtbank vier jaar effectieve celstraf gekregen voor negentien woninginbraken en twintig pogingen daartoe. Aan een slachtoffer uit Wingene moet hij een voorlopige schadevergoeding betalen van liefst 200.000 euro. Zijn kompaan kreeg twee jaar effectief. Het duo had het vooral gemunt op juwelen.

Het gerecht kreeg Antonio B. (31) en Donald S. (28) eind oktober 2021 in het vizier. De bewoner van een woning in Oostkamp deed toen aangifte van een beschadigde omheining. Drie dagen eerder had de bewoner ook al melding gemaakt van twee verdachte personen die aan zijn woning hadden aangebeld. De politie kon hun Peugeot met Franse nummerplaat linken aan een woninginbraak in Turnhout en nog meer feiten in die regio.

Telefonieonderzoek en beelden van camera’s met nummerplaatherkenning linkten Antonio B. uiteindelijk aan negentien inbraken en twintig pogingen daartoe. Zijn Albanese kompaan was bij zowat de helft van die feiten betrokken. Tussen 8 oktober en 18 december 2021 sloeg het duo toe in onder meer Tielt, Dentergem, Wingene, Kortrijk, Meulebeke, Waregem, Hooglede, Izegem, Beerse, Turnhout, Lille, Ieper, Oud-Turnhout, Zonnebeke, Ninove, Rochefort, Poperinge, Schilde en Kapellen.

Van juwelen tot ijsjes

B. en S. sloegen bijna steeds een raam in en hadden het vooral gemunt op juwelen. Maar ook horloges, kledij, geld, elektronica en zelfs ijsjes behoorden tot hun buit. In de nacht van 20 op 21 september kon Antonio B. een grote slag slaan in een woning in Wingene. Naast een grote partij juwelen ging hij ook nog aan de haal met een alarmpistool, een fles dure champagne, 10.000 euro, de afstandsbediening van de garagepoort en tal van andere goederen. Het slachtoffer kreeg dinsdag een voorlopige schadevergoeding toegekend van liefst 200.000 euro.

Donald S. werd eind vorig jaar opgepakt in Hongarije en zit sindsdien in de cel. Antonio B. kwam niet opdagen voor zijn proces. De rechtbank beval dan ook zijn onmiddellijke aanhouding. (AFr)