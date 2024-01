Inbreker die vooral emotionele schade aanricht moet 28 maanden de cel in

Een 27-jarige man uit Roubaix moet 28 maanden de cel in voor een reeks van tien inbraken in de regio rond Kortrijk en Zwevegem. Hij sloeg toe op klaarlichte dag en berokkende vooral veel emotionele schade bij zijn slachtoffers. “Hij liet overal in huis bloedsporen achter, mijn kinderen zijn nog altijd bang”, getuigde een vrouw.

Y.B. werd veroordeeld voor tien inbraken en twee pogingen daartoe in de periode van augustus 2022 tot februari 2023. “De beklaagde sloeg telkens toe tijdens de kantooruren en kende weinig scrupules”, zei de procureur tijdens het proces. “Er waren geregeld fysieke confrontaties met slachtoffers of getuigen.”

Een man betrapte B. op heterdaad en zette nog de achtervolging in, maar de inbreker kon ontkomen. “De kinderen waren gelukkig niet thuis, maar zagen achteraf wel de schade”, zei de man. “Ze zijn nog steeds bang.”

Bloedsporen

Ook bij een vrouwelijk slachtoffer was de morele schade groot. “De inbreker sneed zijn hand aan de ruit die hij ingooide en liet overal in ons huis bloedsporen achter. Er lag zelfs een plas bloed in mijn bed. Mijn kinderen vragen nog steeds of ze niet opnieuw gaan inbreken.”

De inbreker zelf liep al acht eerdere veroordelingen op, maar de confrontatie met zijn slachtoffers in de rechtbank had duidelijk impact. Hij las in tranen een brief voor. “Ik heb zelf een dochtertje en begrijp heel goed dat hun kinderen bang zijn. Mijn dochter is alles voor mij, ik mis haar heel erg sinds ik in de cel zit.”

Daar zal hij door zijn effectieve celstraf echter nog even moeten blijven. Y.B. moet ook 1.600 euro boete betalen en al ruim 14.000 euro aan schadevergoedingen. Dit bedrag kan nog oplopen.