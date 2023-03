Inbreker (40), die uit raam Iepers gerechtsgebouw vluchtte, moet langer in cel blijven

De inbreker (40), die afgelopen weekend op spectaculaire wijze ontsnapte uit het Ieperse gerechtsgebouw, moest daar dinsdag opnieuw verschijnen. Er werd beslist om de aanhouding van de man met minstens een maand te verlengen.

De veertiger, die verdacht wordt van een inbraak deze maand in Ieper, is afgelopen zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in het gerechtsgebouw aan de Grote Markt van Ieper. De man slaagde er plots in om te ontsnappen via een venster op een hoogte van ongeveer acht meter. Hij sprong niet rechtstreeks vanuit het raam naar beneden, maar belandde op een tussenverdieping en klauterde van daar verder richting begane grond. Tijdens zijn vlucht pleegde hij een nieuwe inbraak, wat leidde tot zijn arrestatie.

Dinsdag werd hij alweer naar het gerechtsgebouw gebracht: hij moest verschijnen voor de Ieperse raadkamer, die oordeelde om zijn aanhouding met minstens een maand te verlengen.

Dat bevestigt zijn advocaat Gregory Everaert. “Mijn cliënt is tot het besef gekomen dat het uitermate dom was om de vlucht te nemen”, aldus Everaert. “We hebben niet aangedrongen tegen de beslissing tot een verlenging van de aanhouding.” (TP)