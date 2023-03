Inbrekende Roma-familie vraagt straf met uitstel: “Er is hoop!”

Een 20-jarige Italiaan, zijn vriendin en twee zussen vragen in beroep een straf met uitstel voor verschillende inbraken. “Hun inbraken zijn gelijkaardig aan de invallen van de speciale eenheden!”

Op 3 december 2021 werden Samantha J. (22) en Sabrina T. (21) aan de Alfons Pieterslaan in Oostende gevat nadat ze herkend werden op camerabeelden. In hun beha’s stak inbrekersmateriaal, waaronder een stuk plastic van een fles douchegel dat ze gebruikten om sloten open te prutsen. J. werd aangehouden maar T. mocht beschikken omdat ze vermoedelijk minderjarig was.

Maar op 9 december liep T. in Knokke-Heist opnieuw tegen de lamp samen met haar partner Erik J. (20), de broer van Samantha J. Ook zijn andere zus Sandra J. (20) was er gloeiend bij. Hun wagen kon gelinkt worden aan twee mislukte inbraken in Knokke-Heist. Sabrina T. belandde deze keer in een jeugdinstelling, waar alsnog bleek dat ze meerderjarig was.

Zwanger

Onderzoek linkte de bende aan zes inbraken in Oostende, Gent en Antwerpen en zes pogingen daartoe in Knokke-Heist, Blankenberge, Jette en Gent. Erik J. trad op als chauffeur terwijl de vrouwen de huizen binnendrongen om juwelen en cash geld te stelen. Ze kregen allen 37 maanden cel, maar gingen in beroep.

Hun advocaat wijst op hun jonge leeftijd, Sabrina is inmiddels ook zwanger. “Het zijn Roma-zigeuners, maar ze spreken Italiaans en kunnen lezen en schrijven. Er is hoop!” Hoop ziet de procureur-generaal niet. “Vanaf hun 14 jaar zitten die Roma in de criminaliteit. Dat is hun businessmodel. Ze zijn trouwens allemaal al gekend in Oostenrijk, Italië, Portugal en Frankrijk. Heb je die foto’s van sommige deuren gezien? Die zijn gelijkaardig aan wat de speciale eenheden doen wanneer ze binnen vallen!” Wel is hij akkoord met een straf met uitstel. “Ik wil ze in België niet meer zien!” Uitspraak op 2 mei. (OSM)