Inbraakalarm verklikt drugsdealende vlogger uit Kortemark: twee jaar voorwaardelijke celstraf

Een 24-jarige man uit Kortemark heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor drugshandel. De man, een vlogger, viel op een lullige manier door de mand.

Op 16 augustus vorig jaar ging het inbraakalarm af in de woning van A.D. De politie snelde ter plaatse en nam in de woning een sterke cannabisgeur waar.

Grip- en vacuümzakken

In een kartonnen doos en een frigobox staken grote hoeveelheden grip- en vacuümzakken en in sommige exemplaren zaten cannabisresten. Voorts troffen de agenten ook een lijstje met cannabisprijzen, vier iPhones en 6.250 euro cash geld aan.

A.D. gaf toe dat hij om de drie maanden een halve kilogram cannabis kocht voor eigen gebruik. Naar eigen zeggen kwamen af en toe vrienden over de vloer om cannabis te roken en zij betaalden wat ze verbruikten.

Dure apparatuur

Waarvoor het inbraakalarm dan moest dienen? “Mijn cliënt is een vrij populaire vlogger en beschikt over heel wat dure apparatuur”, pleitte advocaat Joris Van Maele. “Hij verzamelt ook allerhande gadgets die hij in zijn video’s gebruikt.”

Volgens het parket bracht de twintiger bijna anderhalf jaar lang cannabis aan de man. A.D. zat twee maanden in voorhechtenis. De rechter verklaarde 6.330 euro verbeurd. (AFr)