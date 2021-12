Inbraak in woonzorgcentrum, diefstal uit auto’s en duw aan winkeluitbater levert 15 maanden cel op

Een 23-jarige Tunesiër is tot 15 maanden cel en 800 euro boete veroordeeld wegens een inbraak in woonzorgcentrum Ter Linden in Veurne, enkele diefstallen uit auto’s in Veurne en een poging tot diefstal met geweld in een winkel in Zeebrugge.

De inbraak in Ter Linden dateert van 24 juli. Hij was ‘s nachts binnengedrongen via een raam en had al een mobiele betaalterminal en een ijsje in zijn rugzak gestopt. De man verplaatste ook een laptop en een beamer van het ene lokaal naar het andere, om later mee te nemen. Maar in de tussentijd betrapte een verpleegster hem. Ze ging ervan uit dat het om een bezoeker ging, die binnengekomen was buiten de toegelaten uren. De vrouw begeleidde hem naar buiten.

De man ging daags nadien ook op dieventocht door Veurne en voelde aan tal van klinken van autodeuren. Enkele bleken niet op slot. Uit vier auto’s haalde hij verschillende zaken zoals een gps. Later gaf hij ook nog een duw aan de uitbater van een winkel in Zeebrugge. Die verdacht hem van diefstal, waarop de man duwde om de vlucht te kunnen nemen. De rechter legde 15 maanden effectieve celstraf en 800 euro boete op.

(BB)