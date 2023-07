In Zwevezele gekliste chauffeur van inbrekersbende krijgt achttien maanden celstraf

Een 24-jarige Albanees heeft voor de Brugse rechtbank achttien maanden celstraf met uitstel gekregen voor vijf woninginbraken. Klajdis G. drong zelf geen huizen binnen maar trad op als chauffeur.

Op 15 oktober vorig jaar kreeg de politie melding van verdachte gedragingen in Zwevezele. Op een landweggetje trof een patrouille een bestelwagen aan met Klajdis G. aan het stuur. De Albanees kon geen zinnige uitleg geven voor zijn aanwezigheid. Volgens de getuige zaten nog meer personen in de bestelwagen, maar die bleken spoorloos.

Rolex van 11.000 euro

Onderzoek wees uit dat vlak voor de arrestatie van G. twee woninginbraken waren gepleegd in Zwevezele. De nummerplaat van zijn bestelwagen kon bovendien gelinkt worden aan een inbraak een dag eerder in Damme. Daar werd een Rolex ter waarde van 11.000 euro buitgemaakt.

Via telefonieonderzoek kon de bende ook nog gelinkt worden aan woninginbraken in Maldegem, Geraardsbergen en Sint-Martens-Latem. Naast geld en juwelen maakte de bende onder meer ook wijn, kledij, zonnebrillen en een boormachine buit.

Chauffeur

Klajdis G. bekende dat hij als chauffeur optrad voor twee mannen die hij in Brussel had leren kennen. Hij kreeg 300 tot 500 euro om hen ergens af te zetten. Met de inbraken zelf had hij naar eigen zeggen niets te maken.

Lange voorhechtenis

Voor de feiten in Sint-Martens-Latem werd G. vrijgesproken. “Hij kreeg die nacht de vraag om de inbrekers op te pikken, maar heeft dat toen niet gedaan”, pleitte meester Nadia Lorenzetti. De advocate vroeg om rekening te houden met de lange voorhechtenis van haar cliënt en stuurde met succes aan op een straf met uitstel. Aan de burgerlijke partij moet G. wel 13.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)