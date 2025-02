“In plaats van excuses nog eens beschimpt”: vijftiger ontkent voor rechter duw aan gerechtsdeurwaarder

“Ik zou hem nog kunnen vergeven, maar voor de rechtbank staalhard liegen, is echt wansmakelijk.” Een gerechtsdeurwaarder die in september 2023 in Oostrozebeke ten val kwam na een duw van een 54-jarige man liet op de rechtbank in Kortrijk duidelijk weten wat hij vond van de ontkennende houding van de man op het beklaagdenbankje. Wat liep er precies fout?

Op 6 september 2023 belde de gerechtsdeurwaarder aan de deur van een woning in de Gentstraat in Oostrozebeke aan om een document te betekenen, de officiële afgifte van een gerechtelijk stuk zoals een dagvaarding of een vonnis is dat. Het document was voor de dochter van Emzari P. (54) bestemd. “Maar tot zijn grote verbazing deed de vader, die officieel in Spanje woont en al langer onvindbaar was, de deur open”, aldus advocaat Brecht Pype in naam van de gerechtsdeurwaarder. “Hij was meteen agressief, probeerde het document uit zijn handen te trekken, wou hem bij de arm nemen en naar binnen trekken en gaf hem een duw. Door de duw viel hij achterover en ondervindt hij tot op vandaag nog hinder. Hij heeft al 81 medische consultaties achter de rug.”

De openbare aanklager vorderde voor de slagen en verwondingen een celstraf van zeven maanden en een boete van 400 euro voor Emzari P. “Hij vluchtte weg en kon pas gevat worden toen hij zich aan wegenwerken vast reed”, aldus de openbare aanklager. P. ontkende de beschuldigingen. “Alles is gebaseerd op de verklaringen van de gerechtsdeurwaarder”, aldus advocaat Jorn Verminck. “Er zijn geen getuigen, geen camerabeelden. P. weigerde de gerechtsdeurwaarder toegang tot de woning, maar heeft hem met geen vinger aangeraakt. Hij is gewoon gevallen toen hij achteruit stapte.” “Ik voel me gechanteerd”, aldus P.

Geen excuses

“In plaats van excuses te krijgen, wordt hij nogmaals beschimpt”, reageerde Brecht Pype. “Aanvankelijk leek het inderdaad niet zo erg, maar na enkele dagen kon hij nog amper stappen.” “Het voorval heeft zowel professioneel als privé een grote indruk nagelaten”, aldus de gerechtsdeurwaarder. “Ik voer mijn ambt nog altijd met passie en volle overtuiging uit. Ik probeer sociaal en medelevend te zijn. In 99,9% van de gevallen gaat het goed. Eigenlijk zou ik het liefst die nare dag willen vergeten en geen pijn meer voelen. Maar dat gaat niet.”

Volgens de gerechtsdeurwaarder moest hij al in 2021 eens op de vlucht slaan op datzelfde adres in Oostrozebeke. “De beklaagde onttrekt zich systematisch aan justitie en gerechtsdeurwaarders. Er zijn nog tientallen procedures hangende”, aldus Brecht Pype. “Zijn adres is Spanje is een postbusadres.” Met zijn paspoort in de hand toonde P. het tegendeel aan. Het voorval roept herinneringen op aan een andere aanval op een gerechtsdeurwaarder, in november 2022, ook in Oostrozebeke.

Vonnis op 26 maart. (LSi)